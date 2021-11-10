Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu ileri sürülen F.T., annesi Fatma T. ile tartışarak evi ateşe verdi. F.T. belindeki silahla evin içerisinde havaya ateş etti. Annesi de büyük bir panikle evden kaçtı.

Komşusunun evine sığınan ve büyük korku yaşayan anne Fatma T. kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalede kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yanan ev söndürülürken, Fatma T'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.