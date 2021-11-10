Haber Giriş: 10 Kasım 2021 Çarşamba 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne kar yağdı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü.
SİVAS (AA) -
Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü. Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.
Yağışın devam etmesi durumunda Yıldız Dağı'nda yakın zamanda kayak sezonunun açılması bekleniyor.
Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.
Öte yandan kent merkezinde de soğuk hava ve yağmur etkili oldu.
Etiketler: Sivas
Sıradaki Haber
Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz