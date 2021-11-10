SİVAS (AA) -

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda sabah başlayan ve aralıklarla yağan kar, yüzleri güldürdü. Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Yağışın devam etmesi durumunda Yıldız Dağı'nda yakın zamanda kayak sezonunun açılması bekleniyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ile bin 636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

Öte yandan kent merkezinde de soğuk hava ve yağmur etkili oldu.