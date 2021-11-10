İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.Ç'yi ilçe merkezinde durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 0,5 gr esrar, 0,9 metamfetamin ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, şüphelendikleri M.Ö'nün üst aramasında da 2,3 gram esrar buldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, basit yaralama ve hakaret suçundan aranan V.K, mala zarar verme suçundan aranan H.E ile hırsızlık suçlarından aranan H.U. ve M.D'yi de asayiş uygulamalarında yakaladı.