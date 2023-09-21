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Güncel
AA 21.09.2023 11:09

Hakkari'de madde bağımlılarına yönelik operasyon düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde madde bağımlılarına yönelik operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Hakkari'de madde bağımlılarına yönelik operasyon düzenlendi

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin korunması için çalışmalar sürüyor.

Güngör Mahallesi'nde 70 polisten oluşan 13 ekip, madde bağımlılarının kullandığı tespit edilen kuyu ve metruk binalara operasyon düzenledi.

Hava destekli operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, kuru sıkı tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

Madde bağımlıların kullandığı metruk yapı ve kuyular iş makineleriyle yıktırıldı.

Operasyonda dört yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. G. ile üzerlerinde uyuşturucu ve silah bulunan M.A, F.P., M.D., C.A., H.Ç., İ.Y., B.A. ve Güllüce Özel Hareket Yerleşkesinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen U.C ve B.K. yakalandı.

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