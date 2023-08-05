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Güncel
AA 05.08.2023 15:50

Hakkari'de güreş müsabakaları başladı

Hakkari'de, 2023 Osman Bayraktar Anadolu Yıldızları Ligi Minikler Güreş Müsabakaları başladı.

Hakkari'de güreş müsabakaları başladı

Gençlik Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonundaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir, organizasyona katılan sporcu ve antrenörlere teşekkür etti.

Güreş Federasyonu Hakkari Temsilcisi Sefer Özatak, organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Özatak, şöyle konuştu.

"Bizi kırmayıp 15 ilden gelen yaklaşık 200 sporcumuza için ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Amacımız Hakkari'nin tanıtımına ve Hakkari güreşine katkıda bulunmak. Buradaki çocuklara örnek teşkil edecek müsabakalar oluşturmak. Bundan sonraki çalışmalarımız daha güzel organizasyonlarla devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Programa Hakkari Vali Yardımcısı Talha Battal, sporcular ve antrenörler katıldı.

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