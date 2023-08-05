Yozgat'ta çocuklar havuzda serinledi

Termometrelerin 31 dereceyi gösterdiği kentte bazı vatandaşlar Çamlık Milli Parkı'nda ağaçların gölgesinde oturup serinlemeyi tercih ederken, çocuk ve gençler ise Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptırdığı havuzda rahatladı.

Havuzda yüzen çocuklardan Muhammet Bilen, Türkiye genelinde olduğu gibi hava sıcaklığının Yozgat'ta da arttığını, serinlemek için havuzu tercih ettiğini söyledi.

Hasan Hüseyin Akgül de havuzun evlerine yakın olduğunu arkadaşlarıyla yüzüp eğlendiklerini belirtti.

Tekirdağ'dan Yozgat'a gelen Ahmet Turan Bulut da serinlemek amacıyla çamlığa geldiklerini ifade etti.

Bulut, "Çamlık çok güzel, biraz esinti var. Şehir içine göre burası çok iyi. Yozgat, Tekirdağ'a göre çok serin, bu nedenle her yaz 2 aylığına buraya geliyorum" diye konuştu.