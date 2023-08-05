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Güncel
AA 05.08.2023 15:21

Yalova'da yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yalova'da yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Yalova-İzmit kara yolunda seyreden ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Çiftlikköy'de kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yağmur suyu kanalına düşen araç, menfeze çarparak durabildi.

Sürücünün hurdaya dönen araçta sıkışarak yaralandığı kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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