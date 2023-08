Niğde’de şehir girişleri güzelleştiriliyor

Şehir girişlerini Niğde’ye yakışır şekilde düzenleyen Niğde Belediyesi, yapmış olduğu kavşak düzenlemeleri ile şehrin girişlerini güzelleştirmeye devam ediyor.



Yeni Terminal Kavşağı da, şehir merkezine girişte bulunan önemli bir noktasında yer alıyor ve dışardan gelenlerin ilk gördüğü yerlerden birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Terminal Kavşağı projesinde oluşturulan modern görünüm, kavşağa ayrı bir güzellik katarken, çevre düzenlemeleri de göz dolduruyor. Kavşağın yapımında modern mimari anlayışı ve estetik bir tasarım tercih edilirken, şehrin güzelliklerine uyum sağlaması ise gözden kaçmıyor. “Şehrimizin her köşesinde Niğde’mize yakışır eserler yapmaya devam ediyoruz, Niğde’nin her köşesinde böyle güzel projelere imza atmaya devam edecek ve Niğde'mizi daha da güzelleştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz“ diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; projenin tamamlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şehrin her köşesine değer katmaya devam ettiklerini belirtti. Terminal Kavşağı projesinin, şehrin daha modern bir görünüme kavuşması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.