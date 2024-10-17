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Güncel
AA 17.10.2024 17:21

Hakkari'de elma hasadı başladı

Hakkari'de Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle kurulan bahçelerde elma hasadına başlandı.

Hakkari'de elma hasadı başladı

Tarım ve hayvancılığın en önemli geçim kaynaklarından biri olduğu kentte, meyveciliğin geliştirilmesine yönelik desteklerle elma yetiştiriciliği de önem kazandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce verilen desteklerle elma bahçeleri oluşturan çiftçiler, yetiştirdikleri meyveleri komisyonculara, manav ve marketlere satarak gelir elde ediyor.

Oluşturduğu bahcede hasada başlayan çiftçilerden Mehmet Uğurlu, verimin bu yıl iyi olduğunu söyledi.

Hakkari elmasının çok lezzetli ve fiyat olarak uygun olduğunu belirten Uğurlu, "Elma verimi güzel ama piyasası çok durgun. Hakkari elmasını herkese tavsiye ediyorum. Zamanımızın büyük bir bölümünü bahçede geçiriyoruz. İlaçlaması, sulamasıyla ilgileniyoruz." dedi.

Eşraf Özgür ise 45 yıldır üreticilik yaptığını ifade ederek, "Elma bahçesini 1980'de kurdum. O zaman burada pek az meyve bahçesi vardı. Daha sonra herkes bahçe oluşturmaya başladı. Bahçemde dört çeşit elma var. Vatandaşlardan ürettiğimiz ürünleri almalarını istiyoruz. Bu sayede, bu işle uğraşan kişiler hiç olmasa alın terinin karşılığını bulsun." diye konuştu.

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Hakkari Tarım ve Orman Bakanlığı
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