Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamında, Yüksekova'nın Yukarı Güveç mezrasında araziye gömülü çuvallarda, 1009 parça halinde 515 kilo 800 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.