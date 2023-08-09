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Güncel
AA 09.08.2023 21:31

Hakkari'de 40 bin erkek, kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilecek

Hakkari'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkari'de 40 bin erkek, kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirilecek

Vali Yardımcısı Talha Battal başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin kent özelinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin mevcut durumu, aile içi kadına karşı şiddet olayları, kayıt ve risk değerlendirme formunda yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen vakalar hakkında önerilen özel tedbirler değerlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli psikolog Kemal Özer, 2022-2025 yıllarını kapsayacak 4. Ulusal Eylem Planı, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Kadın Destek Sistemi uygulaması ve kurumun çalışmaları hakkında komisyona sunum yaptı.

'Kadına el kalkamaz 'mottosu ile il genelinde 40 bin erkeğe, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verilmesi ve bilgilendirici broşür dağıtılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.

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