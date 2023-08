Denizli UMKE, 146 gönüllü sağlık çalışanı ile görev başında

7-13 Ağustos Ulusal UMKE Haftası çerçevesinde açıklamada bulunan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, acil durum ve afetlerde UMKE’nin öneminin büyük olduğunu söyledi ve UMKE’ye gönül vermiş tüm sağlık çalışanlarının haftasını kutladı.



"UMKE personeli olmak için sağlık personeli olmak zorunlu"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, UMKE’nin, her türlü afet durumunda yurtiçi ve yurtdışında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek için gönüllü sağlık personelinden oluşan Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan birimler olduğunu belirtti ve şöyle konuştu:



“Yurtiçi ve yurtdışında başta deprem olmak üzere ihtimal afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış ekipler aracılığıyla en kısa sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli şekilde hasta/yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin ve hizmetinin temini ile tüm bu işler için gerekli profesyonel yönetim organizasyonunun oluşturulması amacıyla, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından “Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi” uygulamaya konulmuş ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri oluşturulmuştur. Asıl işinin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında her türlü afet durumunda afetzede/yaralılara sağlık hizmeti sunabilmek için olay yerine intikal edip medikal müdahale etmek üzere gönüllü olan ve bu konuda eğitim alan sağlık personellerinden oluşmaktadır. UMKE personeli olmak için sağlık personeli olmak zorunludur. Başvuru yapan sağlık personellerinden İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından uygun görülenler, UMKE personeli olmak için UMKE eğitmenleri tarafından temel eğitim ve tatbikatına alınırlar. Başarıyla tamamlayanlar, görevlendirildikleri UMKE tatbikatlarında ve sahadaki müdahalelerde UMKE personeli olarak yer alırlar. Bakanlığımız Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi” çerçevesinde Afetlerde Sağlık Hizmetleri ve UMKE Bölge Koordinatörlükleri oluşturulmuştur. Bu çerçevesinde İlimiz 20. Bölge Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Ayrıca Aydın, Muğla ve Uşak illeri, Bölge Koordinatörlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.



"Denizli UMKE Ekiplerimiz kurulduğu tarihten bu yana meydana gelen afet ve acil durumlarda görev ve çalışmalarda yer aldı"



Denizli UMKE’nin 2005 yılında 23 gönüllü sağlık personeli ile kurulmuş olduğunu, bugün ise 146 personel ile faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayan Öztürk, “2’si uzman olmak üzere 11 hekim, 34 paramedik, 33 acil tıp teknisyeni ve 68 diğer branşlardan oluşan 146 gönüllü sağlık çalışanımız UMKE’de görev yapmaktadır. Bölge illerimiz; Aydın, Muğla, Uşak ve İlimizle birlikte toplamda yaklaşık 650’ye yakın da mevcut Bölge UMKE personelimiz bulunmaktadır. İlimizde UMKE araçlarımızda ise; 4 adet 4x4 medikal kurtarma aracı, 1 adet acil müdahale aracı, 1 adet mobil komuta ve haberleşme aracı, 1 adet personel taşıma aracı ile 1 adet lojistik aracımız ekipman ve donanımlarıyla görevlere hazır şekilde tutulmaktadır. Denizli UMKE Ekiplerimiz kurulduğu tarihten bu yana bazı yurt dışı görevler ile yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda görev ve çalışmalarda yer almıştır. Ülkemizin yakın zamanda yaşadığı deprem felaketinde ne yazık ki aynı anda birçok il etkilendi ve böyle bir afet durumunda UMKE ve acil sağlık hizmetlerinin etkin ve hızlı koordine olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Yaşanan depremler sonrası Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde Denizli’den toplamda 83 UMKE ve 274’te 112 çalışanımız bölgede görev aldı. Bölgeye giden ekiplerimiz, kendilerine ihtiyaç duyulan her anda görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Bu hafta vesilesiyle böylesi afetlerde gönüllülük esasıyla ve zor şartlarda görev yapan tüm UMKE personellerimize bir kez daha çok teşekkür ediyor, haftalarını kutluyorum” diye konuştu.