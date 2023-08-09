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Güncel
İHA 09.08.2023 21:27

Gaziantep'te evin çatısında çıkan yangın korkuttu

Gaziantep'te bir evin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Gaziantep'te evin çatısında çıkan yangın korkuttu

Yangın, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangını gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Öte yandan yaralanan kimsenin olmadığı korku ve paniğe neden olan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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