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Güncel
İHA 15.11.2023 11:27

Hakkari Valisi Çelik: Kentte asayiş olayları azaldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 67, dolandırıcılık olaylarının yüzde 50 oranında haftalık bazda azaldığını söyledi.

Hakkari Valisi Çelik: Kentte asayiş olayları azaldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 5-11 Kasım tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen olayların analiz ve değerlendirmelerine yönelik hazırlanan brifingi inceledi.

Vali Çelik, il genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 67, dolandırıcılık olaylarının yüzde 50 oranında haftalık bazda azalması nedeniyle güvenlik birimlerine duyarlı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti konusunda duyarlılık ve hassasiyetin üst seviyede olması gerektiğini söyleyen Vali Çelik, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili yapılan önleyici faaliyet çalışmalarının arttırılması yönünde talimat verdi.

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