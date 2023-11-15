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Güncel
İHA 15.11.2023 11:16

Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Aksaray’da kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarmanın operasyonuyla kazdıkları 10 metre derinlikte 30 metre uzunluktaki tünelde suçüstü yakalandı.

Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
[Fotograf: İHA]

Aksaray’da Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Kimlikleri belirlenen 5 şahsı takibe alan jandarma KOM ekipleri şüphelileri 4 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak takibe aldı.

Yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda 5 şüpheli de arazideki tünel içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, tünelde yapılan aramada 1 adet jeneratör, 1 adet delici alet, 3 adet kürek, 2 adet seyyar kablo, 1 adet projektör lamba, 13 metre halat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. 

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