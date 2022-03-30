Hakkari Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Kütüphanesi’ne kitap seti hediye etti.

Polislik görevinin yanında eğitime büyük katkı sağlayan Hakkari polisi, köy ziyaretlerinin ardından kent merkezindeki okul ziyaretlerine de devam ediyor. Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcıları Dr. Savaş Şimşek ve Fatih Ünsal, beraberindeki Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Hacı Salih Şen İlkokulundaki Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Burada öğrencilerle kitap okuma etkinliği yapan müdür yardımcıları, kütüphaneye ise kitap seti hediye etti.