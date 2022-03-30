Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı.

İl merkezindeki müstakil bir ev ve müştemilatına düzenlenen operasyonda, 30 litre etil alkol, içki yapımında kullanılan ölçek, huni, muhtelif markalarda aroma ve tatlandırıcılar, el yapımı olduğu değerlendirilen su bidonları, kola şişeleri içerisinde bulunan içkiler ile çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.

Söz konusu adreste el yapımı olarak halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek içkilerin imal edildiği ve yasa dışı olarak piyasaya sunulduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili şüpheli Ş.A. gözaltına alındı.