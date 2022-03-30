Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 00:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nevşehir’de aranan 29 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 29 şahıs yakalandı.
Nevşehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 29 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 29 şahıs gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 29 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Nevşehir
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