Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 04:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari kırsalında 7 kilo 500 gram uyuşturucu yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında ağaçlık alana gizlenmiş 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, alınan bilgi üzerine ilçenin Güldalı köyü kırsalında düzenlenen aramada ağaçlık alana gizlenmiş 7 paket içinde 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu Narkotik
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