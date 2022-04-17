İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, alınan bilgi üzerine ilçenin Güldalı köyü kırsalında düzenlenen aramada ağaçlık alana gizlenmiş 7 paket içinde 7 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.