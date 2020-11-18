Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatildeki okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.https://t.co/aBCJpzPFBs pic.twitter.com/bTUAcK6Hq4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 17, 2020

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İçişleri Bakanlığı, Kabine Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yeni COVID-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.