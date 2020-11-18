Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından çok sayıda satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş makaron getirileceğini belirledi.

Bunun üzerine şüpheliye ait aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 750 bin adet dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.