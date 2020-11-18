Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kablo hırsızlığı: 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Buldan ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Kovanoluk, Yayla, Alandız ve Kurudere mahallelerinde, haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bölgedeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirledi.
Şüpheliler E.T. (33), E.T. (34) ve M.K. (39), bir telefon direğinde kablo keserken suçüstü yakalandı.
Zanlıların kullandığı otomobilinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 10:15
- 10:10
- 10:12
- 10:05
- 10:01
Sıradaki Haber
Bursa'da sis etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz