Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de tespit edilen 13 adrese İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı gidilen adreslerde arama yapıldı, terör örgütü ile bağlantılı olduğu düşünülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Baskın sırasında yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
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