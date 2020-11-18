Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 625 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 370 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.