Zeybek, ziyarette yaptığı konuşmada, "Biz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman kendimizden farklı görmedik. Bu vesile ile yanlarında olduğumuzu belirtmek için ziyaret etmek istedik. İnşallah yaptıkları ve yapacakları her türlü hayırlı hizmetin yanındayız, beraberiz. Bunu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Dernek Şube Başkanı Gazi Emre Öztürk ise Zeybek'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki bütün etkinlik ve programlarda beraber hareket edeceklerini kaydetti.