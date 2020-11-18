Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kuzey kesimlerinde başlayan yağışın öğle saatleri itibarıyla tüm bölgede etkili olması bekleniyor. Bölgenin genelinde yer yer yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zamanla kuvvetli olarak eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.