Yıl içerisinde domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak, karpuz ve çilek gibi ürünlerin yetiştirildiği seralar, üretim yapmak isteyen çiftçiler için örnek uygulama özelliği taşıyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, baharla birlikte ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Belediye olarak bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ettiklerini bir yandan da rutin işleri aksatmadan yaptıklarını belirten Tanış, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız için uygun üretim modelini oluşturduğumuz seralarımızda fide ekimine başladık. Kendi serasını kurmak isteyen çiftçilerimiz sürecin tüm aşamasını uygulamalı olarak gelip yerinde görebilir. Biz bu uygulama ile ilçemizde en iyi kavunun en iyi çileğin ve diğer sebzelerin üretilebildiğini kanıtlıyoruz.”