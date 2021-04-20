Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da terör operasyonunda 11 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK/KCK lehine sloganlar atarak örgütün propagandası gerçekleştirdiği tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 11 zanlı yakalandı.
İkametlerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, kurusıkı tabanca ve kalaşnikof silah ele geçirildi.
İki kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK
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