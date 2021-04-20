Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İznik'te taşınabilir şarj cihazına gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.G'nin (27) yanında bulunan taşınabilir şarj cihazının içine gizlenmiş yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Muğla'da 600 yıllık Yelli Camii restorasyonla eski ihtişamına kavuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz