Bursa'da devrilen tırın dorsesinin altında kalarak alev alan otomobilin sürücüsü öldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yakup Işık (38) idaresindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü tır, Bursa-Yalova kara yolu Yeniköy Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak Selahattin Sevimli'nin (38) kullandığı 10 SB 690 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Büyük bölümü dorsenin altında ezilen otomobil, alev aldı.
Yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Alevleri söndüren ekipler, Sevimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kazada yaralanan tır sürücüsü Işık ve yanında bulunan Sadık Karahasan (57) ise aynı hastanede tedavi altına alındı.
Olay nedeniyle bölgede aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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