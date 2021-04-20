İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine giden ekipler, 6 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle iş yeri sahibi ve 6 kişiye 4 bin 50'şer liradan 28 bin 350 lira ceza kesti.