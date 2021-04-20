Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köyde Covid-19 karantinası başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın Taşlıdere köyünde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Taşlıdere köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Etiketler: Karantina Jandarma Genel Komutanlığı
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