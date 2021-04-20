İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı bildirilen Kaldırım Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, 300 gram esrar ve kenevir tohumu ile iki ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı H.T'yi Yumurtalık İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.