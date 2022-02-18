Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gürbulak Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, TIR'ın dorse tabanına gizlenen 55 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ağrı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bulunan TIR, x-Ray tarama cihazına sevk edildi.
Yapılan taramada, TIR'ın dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Bunun üzerine arama hangarına alınan TIR, narkotik dedektör köpeklerle de kontrol edildi ve şüpheli alanlar kesilerek açıldı.
Dorse tabanındaki gizli bölmede, 143 paket içinde 55 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el koyuldu. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen sürücü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Ağrı Uyuşturucu
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