Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 248 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 802 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 782 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 925 bin 651 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,48 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,85 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 22,45 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 3 bin 211 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 342 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.