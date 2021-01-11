GAP BKİ Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, ”Tek bir uygulama ve web sitesi olan Mezopotamya uygulamasıyla 9 GAP ilini dünyanın en büyük turizm duraklarından biri haline getirmeyi planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

300 sektöre ekonomik destek

Açıkgöz, bölgede sulama, enerji ve tarımın yanı sıra aralarında turizmin de bulunduğu yaklaşık 300 sektöre ekonomik anlamda ciddi destek verdiklerini belirtti.

Köklü tarihi, doğal zenginlikleri ve inanç turizmi alanındaki potansiyeliyle bölgenin her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığını hatırlatan Açıkgöz, GAP kapsamında olan 9 ilde yerli ve yabancı turistlere yönelik profesyonel bir gezi rotasıyla da bölge illerine destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Açıkgöz, "GAP Bölgesi Turizm Odaklı Tanıtım ve Markalaşma Projesi" ile bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına ivme kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak bölgenin tarihi mirası, doğal yapısı, gastronomisi ve kültürel yapısıyla turizme topyekun hizmet etmesini hedeflediklerini anlattı.”

"Tek uygulamayla 5 dilde GAP turu yapılabilecek"

GAP'ın markalaşma çalışmalarına ve uzun vadeli yatırımlara önem verdiklerini aktaran Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda bölgede GAP'a bağlı 9 ilde turizm ile ilgili yapılmış tüm çalışmaları ve saha çalışmalarını tamamladık. Pek çok alana dair yönetim planları yaptık. Eksikliklerini belirlediğimiz 32 destinasyon noktasında da altyapı çalışmalarını bitirme aşamasına geldik. Çok sayıda verileri bir araya getirerek, tematik kent içi ve bölge rotalarını belirledik. Belirlenen rotalar ve destinasyonlar çok kullanışlı bir web sitesi ve mobil uygulamaya hizmete girdi. Şu an Türkçe ve İngilizce sosyal medya hesapları oluşturuldu.”

“İnteraktif harita, 35 kent rotası, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçları yer alıyor”

Açıkgöz, “Hayata geçirdiğimiz www.mezopotamya.travel sitesinde Mezopotamya'dan etkinlikler, deneyimler, gastronomi ve konaklama noktalarının interaktif haritası, 35 kent rotası, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçları yer alıyor. Tek bir uygulama ve web sitesi olan Mezopotamya uygulamasıyla 9 GAP ilini dünyanın en büyük turizm duraklarından biri haline getirmeyi planlıyoruz."

Ayrıca, Türkçe, İngilizce ve Japonca içerik sunan sitede kısa bir süre içinde Almanca ve Çince içeriklerin de yer alacağı belirtildi.