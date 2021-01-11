Bingöl’de acil çağrı merkezi çalışanları, 112’ye gelen çağrıların ilginç ve gereksiz konularda olması nedeniyle rahatsızlık duyuyor.

Asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalarla meşgul edilen merkeze, geçen sene gelen 300 bini aşkın çağrının yüzde 90’ı asılsız aramalardan oluşuyor.

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İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Harun Ağırbaş, “Telefon satıcıları sattıkları telefonların çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 112'yi arıyor. Anneler çocuklarını oyalamak için 112'yi arayıp meşgul ediyor. Bu kadar asılsız ihbarın olması bizi derinden üzüyor” dedi.

Merkezi meşgul eden çağrılara, ekiplerin bildirmesi halinde, Valilik tarafından yaptırım uygulanıyor.

Gereksiz çağrılar nedeniyle müdahaleler gecikiyor

Gereksiz çağrılar nedeniyle, yapılacak müdahalelerin gecikebileceğini ve vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade eden Ağırbaş, şunları kaydetti:

“Burada hayat söz konusu. Hatların gereksiz meşgul edilmesi durumunda, örneğin kalp krizi geçiren bir vatandaşımıza ya da koronavirüs nedeniyle nefes darlığı yaşayan bir hastaya müdahalede gecikme yaşanabilir. Bu gecikme hayati sonuçlar doğurabiliyor. Bu kişiler yakınlarımız da olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz.”