Ülkenin dört bir yanında, suç ve suçlularla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

2020 yılında da devam eden operasyonlarla ilgili, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı terör, asayiş, trafik ve kaçakçılık olayları verilerini açıkladı.

Operasyonlar sonucunda toplam 22 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 158 sığınak, mağara ve depo kullanılmaz hale getirilirken birçok silah, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.

PKK/KCK ile işbirliği yaptığı tespit edilerek yakalanan 67 kişiden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kaçakçılara geçit verilmedi

24 saat esasına göre görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta insan kaçakçılığı olmak üzere uyuşturucu ve çeşitli kaçakçılık suçlarına da geçit vermedi.

Bu kapsamda yapılan 240 operasyonda, 367 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, ülkeye yasadışı yollardan giren 721 göçmen yakalandı.

Ekipler uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında yaptıkları operasyonlarda ise zehir tacirlerine geçit vermedi.

Bitlis ve ilçelerinde 94’ü trafik olmak üzere meydana gelen 941 asayiş olayının yüzde 98’i aydınlatıldı.