Meclis oturumunda, anayasayı ihlal etmekle suçlanan Cumhurbaşkanı Ramaphosa'nın görevden alınmasına yol açabilecek parlamento raporuna ilişkin oylama gerçekleştirildi.

Oylamaya katılan 364 milletvekilinden 214'ü rapora hayır oyu verdi. Böylece Ulusal Meclis tarafından Ramaphosa'nın anayasayı ihlal etmediğine ve görevine devamına karar verildi.

İktidar partisi ANC'den yalnızca 4 milletvekilinin Ramaphosa aleyhinde oy kullandığı gözlendi. Partisinin büyük çoğunluğunun desteğini arkasında toplamayı başaran Ramaphosa'nın 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek ANC Kongresi'nde yeniden partinin başına seçilmesi bekleniyor.

Anayasayı ihlal suçlaması

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, görevi başındayken özel bir çiftliği işlettiği, 2020'de bu çiftliğe yönelik soygunu kolluk kuvvetlerine bildirmediği, soygunda çalınan 500 bin ila 4 milyon doların kaynağının belirsiz olduğu ve çiftliğin güvenliği için resmi koruma ekibini görevlendirdiği gerekçesiyle anayasayı ihlal etmekle suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı ise bu çiftlik soygunu sırasında Afrika Birliği toplantısı için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da olduğunu, resmi korumaların kanun dışı bir şekilde görevlendirilmediğini, ayrıca bu çiftlik işletmesinden bir kâr sağlamadığını iddia ediyor.