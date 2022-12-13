Katolik Kilisesinin GKKE Çalışma Grubu'ndaki temsilcisi Eş Başkan Karl Jüsten, hükümeti artan silah ihracatı nedeniyle eleştirerek, bunun Berlin'in küresel silahsızlanmayı teşvik etme çabalarıyla çeliştiğini söyledi.

Jüsten, "Aslında Almanya'nın bir yandan büyük bir silah ihracatçısı olması ve böylece çok sayıda silahın dağıtılmasına katkıda bulunması bir çelişkidir. Hükümet açıkça bir silahsızlanma anlaşması yapılmasına yardımcı olmayı kendine hedef olarak belirlemiş ve bunu önemli bir siyasi hedef olarak ilan etmiştir. Bu temelde bir çelişki ve bana biraz da 80'li ve 90'lı yıllarda dünyanın yüksek oranda silahlandığı dönemdeki durumu hatırlatıyor." diye konuştu.

GKKE olarak silah ihracatının hükümet tarafından daha sıkı bir şekilde düzenlenmesi çağrısında bulunduklarını belirten Jüsten "Kiliseler Ukrayna'ya silah gönderilebileceği konusunda hemfikir çünkü bu halkın kendini savunma hakkıyla ilgili ve ne yazık ki Ukrayna'da hala savaş var." dedi.

Hessen Barış ve Çatışma Araştırmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Simone Wisotzki de Ekonomi Bakanlığının 2022 yılının ilk yarısına ilişkin resmi raporunun hala kamuoyu ile paylaşılmamasını eleştirdi.

Hükümetin geçen yıl 9,35 milyar euro değerinde savunma ekipmanı için 11 bin 197 bireysel lisans verdiğine işaret eden Wisotzski, "Bu rakam 2020 yılına kıyasla yaklaşık 3,5 milyar ya da yüzde 61 daha fazla." dedi.

Ukrayna'daki savaşın silah sevkiyatındaki artışa bir gerekçe olduğunu anlatan Wisotzki, NATO veya AB üyesi olmayan veya bunlarla eşit statüye sahip üçüncü ülkelere yapılan silah ihracatının sorunlu olduğunu ifade etti.

Wisotzki, GKKE olarak Alman hükümetini kendi koyduğu ilkelere bağlı kalmaya ve birkaç istisnai durumda gerçekten makul bir dış politika ve güvenlik politikası gerekçesi sunamadığı sürece, istisnasız olarak üçüncü ülkelere savaş silahı tedarikini durdurmaya çağırdıklarını vurguladı.

Öte yandan GKKE'nin yıllık raporunda Alman hükümetine Avrupalı ortaklarıyla birlikte kısıtlayıcı bir Avrupa silah ihracatı politikası için mücadele etme çağrısında bulunuldu.

Almanya, Ukrayna'ya 1,20 milyar euroluk silah ve teçhizatın yanı sıra askeri amaçlı mali desteği de içeren yardımda bulundu.

Almanya, Ukrayna'ya roketatarlar, obüsler, uçaksavarlar, zırhlı personel araçları ve hava savunma sistemleri gibi ağır silahlar sağlıyor.