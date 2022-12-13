Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tamirhanede çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde araç tamirhanesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mevlana Mahallesi Çiftçiler Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katında bulunan araç tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Apartmandaki vatandaşlar, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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