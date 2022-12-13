Batman Belediyesi tarafından Hasankeyf yolu üzerinde 45 dönümlük alanda kurulan 15 milyon TL'ye mal olacak Hayvan Tedavi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük tedavi merkezi olacak.

Hayvan barınağının tedavi kısmında 2 adet ameliyathane, 2 adet muayene odası, 2 adet röntgen odası, post operatif, laboratuvar, eczane, ilaç deposu ve yoğun bakım odası bulunuyor. Ayrıca 3 veteriner hekim, 2 tekniker görev yapıyor.

“Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki en büyük hayvan barınağını inşa etmeyi hedefliyoruz”

Kurdukları iki projeyi beraberce yürütecekleri bir alanda olduğunu aktaran Vali Canslp, “Birisi Hayvan tedavi ve rehabilitasyon merkeziydi. Bu proje çerçevesinde 45 dönümlük bir arazi üzerinde 15 milyonluk bir harcama yapılarak Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki en büyük hayvan barınağını inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu tesis gerçekten bölgede örnek bir tesis olacak. Hali hazırda projemizin yüzde 80-90 fiziki gerçekleştirilmesini de sağlamış durumdayız. Burada hayvanlarımızın her türlü ihtiyacını, bunun içinde kısırlaştırma da dahil olmak üzere son derece nezih bir ortam içerisinde sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü hizmeti beraberce sunmuş oluyoruz” dedi.

“İkincisi de serbest dolaşım alanı”

Vali Canalp, “Bu alanda, hayvanlarımızın serbest dolaşımı için müsait bir durum olacak. Ayrıca barınmaları için de kulübeler inşa edeceğiz. Bu tesis için bakanlığımızdan da kısmi bir destek elde etmiş bulunmaktayız. Sadece batmanda bu barınakları inşa etmek yetmiyor; civar illerde, bölgelerde ve her yerde bu şekilde inşa edilsin ki, hayvanların hem barınma hem tedavi hem de kısırlaştırma işlemleri en etkin şekilde yapılmış olsun. Hayvan popülasyonunu dengelemek için kısırlaştırma da önemlidir` ifadelerinde bulundu.