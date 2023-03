İl merkezine 24 kilometre mesafede bulunan Kırıklı köyünde eski muhtar merhum Alim Aşkın tarafından başlatılan iftar geleneği nesilden nesile aktarılarak devam ettiriliyor.



Merhum Aşkın’ın işlek bir karayolu kenarındaki köy kahvesinde iftar saatinde kamyon sürücüsünün ekmek ve zeytinle iftar yaptığı görmesinin ardından başlayan gelenek ilk yıllarda köylülerin evlerinde yemek yaparak getirmesiyle başladı. Daha sonra talebin artmasıyla köyde özel mutfak kuran köylüler, sadece Ramazan ayında çalışmak üzere aşçı ve yardımcı tutarak bu hizmeti her iftarda 4 çeşit yemekle her gün farklı bir menüyle profesyonel hale getirdi.



Ülke genelinde bilinirliği de artan gelenek Gümüşhane’nin çeşitli köyleriyle ve farklı şehirlerde de uygulanmaya başlanırken, yurtdışından hayırseverler de geleneğin sürmesi için destek sağlıyor. Kırıklı köyü sakinleri olarak başlattıkları bu geleneği uzun yıllar boyunca devam ettirmek istediklerini söyleyen köy muhtarı Fikret Bulut, bu Ramazan ayında deprem bölgesine yardım götüren ve bölgeden dönüş sağlayan tır şoförleri ve kamyoncularla beraber depremzedeleri de özellikle iftara beklediklerini söyledi.



“Buradaki her şeyi köylü vatandaşlarımız ve gönüllülerimizin desteğiyle yapıyoruz”



Uzun yıllardır süren bu geleneğe yurtdışından da destek sağlandığını ifade eden Kırıklı Köyü Muhtarı Fikret Bulut, “Bu yıl depremler dolayısıyla hüzünlü başladık. 2004 yılında bir kamyoncunun iftarını peynir ve zeytinle açtığını gören Alim hocamızın görmesiyle başlayan geleneğimiz 19 yıldır devam etmekte. Bu geleneğimizi burada herkesi davet ederek, özellikle depremden etkilenen herkesi davet ediyoruz. Bunun için de çalışmalar yapacağız. Yoldan geçen araçları durduruyoruz, kamyon, taksi fark etmeksizin. Bizim bu etkinliğimiz sadece Türkiye’de değil yurtdışında da ilgi görüyor. İnsanlarımız mutlu oluyor ve destek sağlıyorlar. Biz burada bir Kırıklı köyünü değil Gümüşhane’yi ve tüm Türkiye’yi temsil ediyoruz. Buradaki her şeyi köylü vatandaşlarımız ve gönüllülerimizin desteğiyle yapıyoruz, çünkü gönül meselesi bunu yapabilmek. Depremzedelere buradan yardıma gidecek ve dönüş sağlayan kamyoncuları da iftarımıza bekliyoruz” dedi.



"Ramazanda kendi imkânlarıyla iftar veriyorlar, çok güzel bir uygulama Allah hepsinden razı olsun”



Sürekli Gümüşhane - Erzincan karayolunu kullandıklarını söyleyen tır şoförü Murat Yıldız, “Biz sürekli bu yollardayız, geçtiğimiz yıllarda da geldik. Sağ olsunlar güzel bir uygulama. Ramazanda kendi imkânlarıyla iftar veriyorlar, çok güzel bir uygulama Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.



Herkesin gönül rahatlığıyla Kırıklı köyüne gelerek iftarını yapabileceğini belirten Elazığlı tır şoförü Cihat Yılmaz, “Bundan 2 yıl önce amcamla birlikte yolculuk yaptığımızda burada iftar yapabileceğimizi söylemişti. Amcam 10 sene önce de burada böyle bir hizmet olduğunu söylüyordu. Bu hizmetten çok memnunuz. Diğer tır şoförü arkadaşlar da Kırıklı köyünden geçerken hiçbir sıkıntı yaşamadan istediği kadar yemek yiyebilir ve gönül rahatlığıyla gelebilirler” ifadelerini kullandı.