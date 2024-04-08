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Güncel
AA 08.04.2024 10:38

Gümüşhane'den Malatya'da 3 köy okulundaki öğrencilere bayramlık gönderildi

Gümüşhane Işıl Sema Doğan İlkokulunda yürütülen proje kapsamında Malatya'daki üç köy okulu öğrencilerine bayramlıklar gönderildi.

Gümüşhane'den Malatya'da 3 köy okulundaki öğrencilere bayramlık gönderildi

Işıl Sema Doğan İlkokulu yönetimi, veli ve öğrencileri, Malatya'nın Pütürge ilçesinin üç köy okul öğrencilerini Ramazan Bayramı'nda mutlu etmek için "Bayramlık" projesini başlattı.

Okul yönetimi, öğrenci ve veliler aralarında topladıkları paralarla aldıkları giysi ve ayakkabıları, belirledikleri 3 köy okuluna gönderdi.

Okul Müdürü Habib Tanış, geçen yıl yaşanan depremde zor durumda kalan kentlerden birisi olan Malatya'daki öğrencilere bayram sevincini yaşatabilmek için proje başlattıklarını söyledi.

Pütürge ilçesinde 3 köy okulunu belirlediklerini belirten Tanış, şunları kaydetti:

"Oradaki öğrencilerimize bayramlık almayı planladık. Bu düşüncemizi velilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaştık. Hepsi yoğun destek ile belli miktarlarda gönüllerinden kopan maddi desteği verdi. Daha sonra Malatya'daki okullarla iletişime geçerek oradaki öğrencilerimizin beden bilgilerini aldık. Öğrencilere ayakkabı ile kıyafet aldık. Bayramlıkları Malatya'ya gönderdik."

4. sınıf öğrencisi İrem İlke Avşalak ise Malatya'daki öğrenci arkadaşları için proje başlattıklarını ifade ederek, "Para topladık. Bayramlık kıyafet aldık ve Malatya'daki arkadaşlarımıza gönderdik." dedi.

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Gümüşhane Ramazan Bayramı
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