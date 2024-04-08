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Güncel
AA 08.04.2024 10:24

Denizli'de bir özel hastanenin yönetim kurulu başkanı evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir özel hastanede yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Denizli'de bir özel hastanenin yönetim kurulu başkanı evinde ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Zeytinköy Mahallesi 4058 sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Murat Çelik'ten haber alamayan yakınları, evine gitti.

Çelik'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları sağlık ve polis ekibini çağırdı.

Sağlık ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği Çelik'in cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı.

Denizli'deki özel bir hastanenin ortağı olan Çelik, yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

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