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Güncel
AA 20.08.2024 19:40

Gümüşhane'de turistik mekanlarda denetim ve bilgilendirme yapıldı

Gümüşhane'de Trafik Jandarma ekiplerince turizm destinasyonlarında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edildi.

Gümüşhane'de turistik mekanlarda denetim ve bilgilendirme yapıldı

Valilikten yapılan açıklamada, kentin turistik destinasyonlarının güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtildi.

Tomara Şelalesi, Karaca Mağarası, Limni Gölü gibi önemli turizm destinasyonlarına yazın özel araçlarla ve tur şirketlerine ait otobüs ve minibüslerle gelen ziyaretçi sayısındaki artış nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafik Jandarması tarafından, bahse konu turizm destinasyonlarını ziyaretçilerin huzur ve güvenle gezmesi için başta emniyet kemeri kullanımı ve diğer dikkat edilecek kurallar hatırlatılarak, yabancı turistlere hazırlanan broşürler dağıtılmıştır. Ayrıca olası trafik kazalarının önüne geçilmesi maksadıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılmıştır. İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerimizce vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz aralıksız olarak devam edecektir."

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Gümüşhane Trafik Turizm Turist Denetim
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