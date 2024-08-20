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Güncel
AA 20.08.2024 19:25

Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor

Vali Yardımcısı Murat Demirbilek ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, restorasyonu tamamlanan ve ibadete açılan Mevlevihane Cami ile restorasyonları süren Canbolat Paşa Tekke ve Karakadı camilerinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt, incelemenin ardından gazetecilere, 6 Şubat depreminde Kilis dahil 10 ilde çok ciddi boyutta tahribat yaşandığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün depremin ardından çalışmalara hummalı bir şekilde başladığını belirten Bozkurt, "Bu çalışmalar kapsamında öncelikle hasar alan eserlerimizin güvenlikleri alındı. Daha sonrasında hasar alan eserimizle ilgili genel müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından incelemeler yapıldı ve akabinde bilim heyetleri oluşturularak buradaki projelendirme ve yapım çalışmalara başlandı." dedi.

Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor

"Binadaki her hasar milimetrik olarak tespit edildi"

Depremin ardından Kilis'te 15 eserin ihale sürecinin tamamlanarak çalışmaların başlatıldığını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Halihazırda devam eden 10 eserimizin ihale süreci var. Şimdi bunun dışında 3 eserimiz de az hasarlı olduğu için ivedilikle onarılarak hizmete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında öncelikle lazer taramalarımızı yaptık. Binadaki her hasar milimetrik olarak tespit edildi. Daha sonra sondaj çalışmaları ile zeminlerle depremde oluşmuş olan zemin değişiklikleri tespit edildi. Jeoradar uygulamalarıyla hem beden duvarlarımızda hem de zemindeki boşluklarla ilgili tespitler yapıldı. Daha sonrasında bilim heyetlerimizin eşliğinde bu eserlerimizde yeniden oluşabilecek depremlere karşı deprem güvenliğini arttıracak çalışmalar yapıldı."

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sınırlarında restorasyon çalışması tamamlanan ilk eserlerden Mevlevihane Camisi'nin ibadete açıldığını hatırlatan Bozkurt, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün uhdesinde olan eserlerimizi ihya ederek yeniden vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bozkurt, restorasyonu devam eden eserlerin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını sözlerine ekledi.

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