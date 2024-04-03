Duman 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.04.2024 16:35

Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz eden AK Parti'nin talebi üzerine, 80 sandıkta kullanılan oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Gümüşhane'de itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 16 bin 742 seçmenin oy kullandığı 80 sandık için oyların sayılmasına karar verdi.

İlçe Seçim Kurulunda, belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı.

Gümüşhane'de kesin olmayan sonuçlara göre, 80 sandıkta 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si sandığa gitmişti. 16 bin 75'i geçerli sayılan oyların 6 bin 690'ını MHP adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini ise AK Parti adayı Ercan Çimen almıştı. Başer, 549 oy farkla belediye başkanı seçilmişti.

ETİKETLER
Gümüşhane Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Karakuş, Yalova İl Sağlık Müdürü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıklar yeniden sayılacak
17:18
Filistin: BMGK'yı İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz
17:05
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
16:50
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
16:38
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
16:27
Seçim sonuçlarıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Ankara İvedik OSB'de yangın çıktı
Ankara İvedik OSB'de yangın çıktı
FOTO FOKUS
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ