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Güncel
İHA 03.04.2024 16:16

Aksaray’da 762 araca 3 ayda 1 milyon 427 bin lira ceza kesildi

Aksaray’da trafik kurallarını ihlal eden toplam 762 araca 3 ayda 1 milyon 427 bin lira ceza kesildi.

Aksaray’da 762 araca 3 ayda 1 milyon 427 bin lira ceza kesildi

Şehir genelinde kazaların önlenmesi, mal ve can kaybının en aza indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 3 ayda çeşitli uygulama, denetim ve operasyonel çalışmalar yaptı.

Yapılan çalışmalarda yaklaşık bin araç denetim ve kontrolden geçirilirken, toplam 762 araca 1 milyon 427 bin lira ceza kesildi. 67 araca 32/3, 233 araca 46/2-C ve 2 araca 67/1-D ve diğer araçlara da çeşitli maddelerden olmak üzere cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden yapılan açıklamada halkın huzur, güven ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız süreceği bildirili.

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