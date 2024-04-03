Mersin'de bin fidan toprakla buluşturuldu

Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası çerçevesinde hava şartlarından dolayı ertelenen fidan dikim töreni, Mezitli ilçesine bağlı Çevlik Mahallesi Cemilli Göleti Ağaçlandırma Projesi sahasında gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, mavi servi, kara servi, harnup ve fıstık çamından oluşan bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, bölge müdürlüğü personeli, Tebessüm Gönüllüleri Vakfı ve TEMA Vakfı temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.