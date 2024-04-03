Duman 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 03.04.2024 16:15

Mersin'de bin fidan toprakla buluşturuldu

Mersin'de Ormancılık Haftası kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu

Mersin'de bin fidan toprakla buluşturuldu
[Fotograf: İHA]

Dünya Ormancılık Günü ve Ormancılık Haftası çerçevesinde hava şartlarından dolayı ertelenen fidan dikim töreni, Mezitli ilçesine bağlı Çevlik Mahallesi Cemilli Göleti Ağaçlandırma Projesi sahasında gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte, mavi servi, kara servi, harnup ve fıstık çamından oluşan bin fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, bölge müdürlüğü personeli, Tebessüm Gönüllüleri Vakfı ve TEMA Vakfı temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:22
Gaziosmanpaşa'daki tüm sandıklar yeniden sayılacak
17:18
Filistin: BMGK'yı İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırıyoruz
17:05
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
16:50
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
16:38
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı
16:27
Seçim sonuçlarıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma
Ankara İvedik OSB'de yangın çıktı
Ankara İvedik OSB'de yangın çıktı
FOTO FOKUS
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
Kızılırmak Deltası'nı kızıl otlar kapladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ